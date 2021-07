Veja nomes dos profissionais de saúde efetivos nomeados para a Sesap/RN

O Governo do Rio Grande do Norte nomeou mais 262 profissionais de saúde aprovados no concurso público realizado em 2018, por meio do Edital nº 001/2018 – SEARH/SESAP.

A lista com os nomes dos aprovados pode ser conferida na edição desta quarta-feira (30) do Diário Oficial do Estado (DOE), por ordem de cargo e classificação.

O anúncio da convocação foi feito nesta terça-feira (29), pela governadora Fátima Bezerra. Os novos nomeados vão assumir cargos efetivos na Secretaria de Saúde Pública do Estado.

Ao todo, são 19 assistentes sociais, 52 enfermeiros, 10 farmacêuticos, 18 farmacêuticos bioquímicos, 5 fisioterapeutas, 1 fonoaudiólogo, 5 psicólogos, 12 nutricionistas, 20 administradores, 20 contadores, 1 engenheiro, 1 médico anestesiologista, 10 médicos cardiologistas, 1 médico cirurgião, 1 médico cirurgião pediátrico, 1 médico neurologista, 1 médico ortopedista, 2 médicos patologistas, 11 médicos ultrassonografistas, 1 técnico em biodiagnóstico e 69 assistentes técnicos administrativos em saúde.

Os profissionais passarão a atuar nas unidades hospitalares do estado, no novo Laboratório de Anatomia Patológica do RN e no nível central da Sesap.

“O candidato será atendido exclusivamente por meio virtual. Para isso, o candidato precisa fazer um cadastro de usuário externo no sistema SEI (http://portalsei.rn.gov.br/), para possibilitar a assinatura virtual de documentos”, informou a Sesap.

Após a criação do usuário externo, o candidato deve enviar e-mail para sei.sesap@gmail.com, informando nome e CPF com o título "Liberação concurso SESAP", para que seu usuário seja liberado.

Os documentos e exames necessários para tomar posse nos cargos estão disponíveis no DOE, a partir da página 2. Veja AQUI.