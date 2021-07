SMS de Natal teria comprado respiradores superfaturado, sucateados e com até 15 anos de uso

Na manhã desta quinta-feira (1º) a Polícia Federal deflagrou uma operação para PF apurar desvio de recursos públicos federais destinados ao tratamento de Covid-19 no município de Natal. A investigação decorre de inquérito policial instaurado em novembro de 2020, com base em auditoria da CGU, que identificou indícios de montagem e direcionamento da dispensa de licitação, além de superfaturamento no montante de R$ 1.433.340,00.