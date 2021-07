RN abre vacinação para trabalhadores do SUAS e lactantes com bebês de até 01 ano

Com a distribuição da nova remessa de vacinas da Pfizer e Oxford, que acontece nesta quinta-feira (01), o Governo do Rio Grande do Norte sinaliza aos municípios que também incluam na prioridade atual da vacinação da Covid-19, os integrantes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e lactantes com bebês de até 12 meses.

A medida foi enviada aos municípios através de uma nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), que inclui também a continuidade da população geral, trabalhadores Industriais e trabalhadores de Transporte Coletivo.

Sobre a vacinação das lactantes, o senador Jean Paul (PT-RN), é autor da PL que prevê a vacinação deste público independentemente da idade no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19.

Senado aprova PL para vacinar todas as mães que estão amamentando

Ainda segundo a nota da Sesap, a inclusão dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no processo de operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19, leva em considerando que são trabalhadores que atuam diretamente ligados a Atenção Primária a Saúde.

A Sesap orienta que cada município estabeleça a sua priorização até que todos os grupos sejam contemplados.