Polícia prende na Paraíba mais um suspeito de matar o Cabo Ildonio, em 2018

Uma operação conjunta da Polícia Civil da Paraíba e da Força-Tarefa da Polícia Federal de Natal prendeu nesta quinta-feira, 1º de julho, em João Pessoa, dois homens suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa especializada em roubos a bancos.

Um dos presos, Judson Rodrigues Vieira, o Juca Ladrão, é investigado também pelo assassinato do cabo Ildônio José da Silva, no ano de 2018, no Rio Grande do Norte.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros de Gramame e Valentina, na capital paraibana. Nos locais onde os investigados estavam escondidos, os policiais encontraram um rifle calibre 44, um revólver calibre 38 e uma porção de drogas, além de roupas camufladas.



De acordo com o delegado Diego Beltrão, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), contra Judson Rodrigues, suspeito de matar o policial pesam cinco mandados de prisão, todos da justiça do Rio Grande do Norte.

“Era um dos criminosos mais procurados pelas polícias daquele estado. Obtivemos informações de que ele estaria em João Pessoa, possivelmente arquitetando ataques a agências bancárias, mas esta investigação conjunta com essa força-tarefa da Polícia Federal em Natal conseguiu desarticular mais um braço do crime organizado”, disse o delegado.