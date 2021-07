A Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, cumpre agenda na cidade de Mossoró, nesta sexta-feira (2).

A partir das 10h está prevista uma visita às obras do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, que está sendo construído na zona leste da cidade.

No início de junho, ficou constatado que a unidade já está com 23% de sua estrutura concluída. O serviço foi retomado em abril deste ano e a previsão é que esteja concluído em junho de 2022, após o investimento de R$ 104 milhões em obras e bens, realizado via Projeto Governo Cidadão junto ao acordo de empréstimo com o Banco Mundial.

Fátima também irá visitar, às 11h30, a reforma da sede e ao novo corpo técnico do IDEMA e o ambulatório LGBTQIA+ da UERN, às 14h30.

Visita, ainda, a Escola Estadual Gilberto Rola, no Assentamento Maisa, zona rural da cidade. A Escola, distante quase 30 km da área urbana de Mossoró/RN, está sendo ampliada. No projeto, constam novas salas de aula, laboratórios de formação profissional, uma caixa elevada, ginásio de esporte e dentre outras melhorias em sua infraestrutura. A visita está prevista para às 15h30.

O senador Jean Paul Prates e a deputada Isolda Dantas também estarão no município, acompanhando a governadora na agenda.

No sábado (3), Fátima Bezerra cumpre agenda nas cidade de Serra do Mel e na região de Assu, onde entrega 115 Títulos Fundiários na Câmara Municipal de Serra do Mel, visita a RN 016 e RN 011, além do Centro de Educação Profissionalizante Gilmar Rodrigues (Assu).