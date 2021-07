Pescador de todo o Brasil agora pode requerer registro profissional

Secretaria de Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, atendeu ao pedido do senador Jean Paul Prates para que a pesca seja reconhecida como atividade profissional, tendo acesso assim aos direitos e benefícios destinados a atividade

Atendendo ao ofício enviado pelo Senador Jean (PT-RN) à Secretaria de Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Governo federal lançou na terça-feira (29), uma portaria para atualização de dados e cadastramento de pescadores profissionais de todo o país no Registro Geral de Atividade da Pesca (RGP).



O processo agora será realizado pelo Sistema Informatizado de Registro da Atividade Pesqueira, que deve ter início neste mês de julho. Os trabalhadores da pesca terão acesso 100% on-line e poderão realizar o cadastro ou atualizar a situação profissional, além de dar início à regularização dos que estão exercendo a atividade de pesca por meio de protocolo.



O Registro Geral da Atividade Pesqueira é regulamentado pela Instrução Normativa nº 06, de 29 de junho de 2012, e é utilizado para o pescador profissional artesanal e para o pescador profissional industrial. Para efetivação do registro de pescador profissional são necessários a análise e o deferimento de documentação pelo MAPA para o lançamento dos dados do pescador no sistema que abarca o RGP.



Atraso



A atualização dos dados do RGP estava paralisada há anos. A falta de registro e emissão de licença dos pescadores artesanais junto com total desatualização dos dados do sistema traziam prejuízo aos pescadores que dependem de documentação para exercer regularmente sua profissão.



Em janeiro, o Senador Jean esteve reunido com a Federação dos Pescadores do Rio Grande do Norte para discutir sobre o cadastramento dos trabalhadores da pesca artesanal.



“Essa era a principal demanda das colônias potiguares, porque é o registro que permite o acesso ao trabalho da pesca enquanto atividade profissional e ao reconhecimento dos direitos e benefícios dos nossos pescadores”, relatou Jean. Como encaminhamento, o mandato enviou ofício à Secretaria de Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), cobrando a atualização.



No RN, cerca de 30 mil pescadores aguardam a apreciação e atualização de suas inscrições no RGP. Desse total, 10.133 trabalhadores são associados as 25 Colônias de Pesca que atuam na Costa Potiguar e 20 mil pescadores não possuem registro trabalhista.



É necessário que o pescador esteja regularmente inscrito no RGP para recebimento do seguro defeso, quando o trabalhador fica impossibilitado de realizar a atividade durante o período de reprodução das espécies. O novo sistema está em fase de testes com os pescadores do Estado Pernambuco e deverá se estender para todo o país.