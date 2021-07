Operação Narco Brasil apreende 535 toneladas de drogas e prende 12 mil pessoas em todo o país

A operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), envolveu todas as forças de segurança no Brasil. De acordo com o delegado titular da Denarc Mossoró, Dr. Alex Wagner, a operação aconteceu durante todo o mês de junho, quando foram realizadas investigações e prisões relacionadas a crimes envolvendo o tráfico de drogas. Ao todo, 12 mil pessoas foram presas por estes crimes, houve a apreensão de mais de 4 mil armas, 3.970 veículos, confisco de quase R$ 6 milhões e 486 toneladas de drogas incineradas.