Profissionais de imprensa entram nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid, no RN. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (2), pela Governadora Fátima Bezerra, durante agenda na cidade de Mossoró. Ainda segundo a gestora, a vacinação para estes profissionais deve ser iniciada já na próxima semana.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, informou que os profissionais de imprensa do estado passarão a incluir os grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19.

O anúncio, que provocou comemoração, foi feito nesta sexta-feira (2), durante visita à cidade de Mossoró, onde cumpre agenda durante todo o dia.

A decisão foi tomada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Ainda segundo a governadora a vacinação desses profissionais deverá ser iniciada já na próxima semana.

“Uma decisão mais do que importante, justa, pelo papel tão importante, estratégico que vocês têm desempenhado nesses contexto da pandemia. O trabalho de comunicação social que vocês têm feito, diuturnamente, na rua, tem contribuído e muito para salvar vidas”, disse Fátima Bezerra em entrevista à jornalistas, na manhã de hoje.