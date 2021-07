"O sentimento é de gratidão", diz casal após tomar vacina contra covid19

O casal de empresários Gisliane e Ralson Freire foram juntos para a sala de vacina e também foram vacinados dentro do critério da faixa etária em vigor até a manhã do domingo, dia 4, em Mossoró. “Estávamos ansiosos e agora o sentimento é de gratidão”, afirma Gisliane.

Neste domingo, a campanha Mossoró Vacina tem registrado boa procura pelos mossoroenses nas dez Unidades Básicas de Saúde que estão abertas neste fim de semana. O município tem aplicado doses na população geral de 40 anos ou mais, além de seguir com a imunização de grupos prioritários.

Na faixa dos grupos estão: lactantes de 18 anos ou mais que amamentam há 12 meses, trabalhadores da indústria e da construção civil de 35 anos ou mais, além de todos os profissionais do Serviço Único de Assistência Social (SUAS).

Úrsula é enfermeira e aproveitou o domingo para comparecer à UBS Epitácio Carvalho nos Pintos para tomar a vacina. “Volto muito feliz para casa com esta dose que para mim representa esperança”, disse.



As dez UBS’s permanecerão abertas até as 16h00 deste domingo. As unidades foram visitadas pela secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas. “Estamos acompanhando de perto a vacinação, vendo onde podemos melhorar e nos colocando à disposição para melhor atender ao povo”, disse.