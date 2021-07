"Verdadeiramente donos de suas casas", diz prefeito Bibiano, da Serra do Mel

Bibiano também agradeceu a governadora Fátima Bezerra pela parceria, que por meio do deputado George Soares, quando recorre, na maioria das vezes, o município sempre foi atendido “e isso é importante”, ressaltou o prefeito de Serra do Mel.

O Governo Municipal de Serra do Mel e Governo do Estado, entregaram na manhã deste sábado, 3, na Câmara Municipal de Serra do Mel, 115 títulos de regularização fundiária a moradores do conjunto São Francisco I.

Na oportunidade, o prefeito Josivan Bibiano (PL), disse que aquele momento era muito importante para ele, explicando que no ano de 2012 quando era prefeito entregou as casas do conjunto São Francisco I, “e hoje estou prefeito novamente e realizando a entrega dos títulos de regularização fundiária. Os homenageados hoje, são os pais e as mães de famílias, que a partir de hoje verdadeiramente são donos de suas casas, e podem até mesmo buscar investimento”, ressaltou, acrescentando que a bandeira da habitação sempre foi defendida por sua gestão.

Bibiano também agradeceu a governadora Fátima Bezerra pela parceria, que por meio do deputado George Soares, quando recorre, na maioria das vezes, o município sempre foi atendido “e isso é importante”, ressaltou o prefeito de Serra do Mel.

Ainda segundo o prefeito Bibiano, “a minha gestão sempre esteve e sempre estará de braços abertos para juntos fazer mais pelo município”, disse o prefeito, concluindo que “esta ação é uma questão de cidadania, a entrega desses documentos é de grande importância para o município e para as famílias beneficiadas, que estão regularizando seus imóveis sem gastar nada”, observou o prefeito.

BENEFICIÁRIA

Maria de Fátima, uma das beneficiárias, que falou em nome das demais, disse que aquele momento era de felicidade. “Estou muito feliz, agradeço ao prefeito Bibiano e a governadora porque nós não tínhamos condições de fazer esse documento”, comemorou a beneficiária Maria de Fátima.

A cerimônia contou com a participação da governadora Fátima Bezerra (PT), o senador Jean Paul Prates (PT), os deputados estaduais George Soares (PL) e Souza (PSB), vice-prefeito, vereadores municipais, prefeitos de Porto do Mangue, Assu e Itajá, secretários municipais e secretários de estado.