RN registra a menor taxa de ocupação de leitos de UTI Covid de 2021

De acordo com os dados registrados nesta segunda-feira (05), no sistema Regula RN, Os números da pandemia no Rio Grande do Norte seguem em ritmo de queda.

A rede pública de saúde começa a semana com taxa de ocupação de 56,9% nos leitos de UTI Covid-19 e alcançam a menor taxa de ocupação de leitos críticos em todo o ano de 2021.









A região metropolitana de Natal, apresenta uma taxa de 53,0% de ocupação, já o Seridó a taxa é de 50,0% e a região Oeste, que tinha maior percentual de leitos críticos ocupados está com 68,9%.

Em maio, o estado atingiu o recorde de 153 pedidos por UTIs em apenas um dia. Desde então, a quantidade de solicitações vem caindo. Nesta segunda-feira (05), apenas 3 pacientes aguardam na fila por um leito e existem 168 leitos disponíveis. A região Oeste, não registra nenhum paciente na fila de espera e 32 leitos de UTI disponíveis.

O estado registra 222 leitos ocupados, 168 disponíveis e outros 24 bloqueados.