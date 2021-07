Suspeitos se identificam como policiais e executam homem em Rodolfo Fernandes

O crime aconteceu por volta das 14h30 desta segunda-feira (5). A vítima foi identificada apenas como “Vaguinho”. A PM do município informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que os suspeitos chegaram armados a uma casa de jogos, no Centro, informando que eram policiais e que estavam ali para cumprir um mandado de prisão contra a vítima. Em seguida, mudaram a conversa, anunciaram um assalto e recolheram pertences de várias pessoas no local, levaram “Vaquinho até a calçada e o executaram com vários disparos de arma de fogo.