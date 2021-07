Duplicação da BR 304 deve começar por Mossoró, diz senador Jean

Jean Paul, que é o relator do projeto de lei das ferrovias nacionais, diz que o impacto da duplicação vai trazer incremento em áreas importantes como a economia e o turismo regional, além de provocar redução dos custos logísticos e na diminuição no tempo de deslocamento entre Mossoró e Natal. Sobre o Marco Regulatório das Ferrovias, está pronto, aguardando aprovação no Congresso Nacional

Acompanhando a visita da Governadora Fátima Bezerra a Mossoró, na última sexta-feira (02) a Mossoró, o Senador Jean Paul Prates anunciou que solicitou a liberação das licitações para a destinação de emendas para duplicação da BR 304. Ele defende que a duplicação ocorra de Mossoró para Natal, já que já existe a obra da reta Tabajara no sentido oposto.

“Colocamos essa obra no orçamento da União conversando com o Ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas, com quem temos um diálogo muito aberto e constante, insisti na colocação desse recurso para recuperar os quatro modos de licitações para a duplicação da BR 304” explica o Senador.

Jean Paul é o relator do projeto de lei das ferrovias nacionais, para ele, o impacto da duplicação vai trazer incremento em áreas importantes como a economia e o turismo regional, além de provocar redução dos custos logísticos e na diminuição no tempo de deslocamento entre Mossoró e Natal.

“Sugeri inclusive que se comece a segunda fase da obra depois da Reta Tabajara, de Mossoró em direção a Natal para que a duplicação convirja em relação ao centro da BR 304, começou lá de Natal pra Mossoró com a Tabajara agora está na vez de aliviar a saída do trânsito de Mossoró em direção a Natal, esse é o trabalho que a gente tem feito” frisa.

A proposta de Jean Paul foi bem recebida pelos parlamentares, que concordaram com a importância estratégica das três obras para o Rio Grande do Norte. A bancada federal definiu, no início de setembro, que parte dos recursos das emendas coletivas serão destinadas para o projeto de duplicação da rodovia e vão ser aplicadas na conclusão da reta Tabajara e nas obras de duplicação no sentido Mossoró-Natal.

Marco Regulatório das Ferrovias

O Marco Regulatório das Ferrovias foi motivo de pesquisa, levantamento de dados e preparação do texto por todo o ano de 2020, pelo Gabinete do Senador Jean Paul Prates. Em dezembro de 2020, o projeto foi entregue pronto para aprovação do Congresso Nacional. É o caminho para reativar, entre outras ferrovias, os trechos Macau-Natal e Mossoró Paraíba. Existe também possibilidade de construção de uma ferrovia interligando o RN a Transnordestina.