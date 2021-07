Servente de pedreiro é preso por receber dinheiro falso pelos Correios, em Japi

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta segunda-feira (5), em Japi/RN, na Região do Trairi, a 141 km de Natal, um servente de pedreiro, de 27 anos, natural de Minas Gerais, acusado do crime de moeda falsa.

A prisão do homem foi possível graças ao trabalho da PF em parceria com a área de segurança corporativa dos Correios, em Natal. Com ele, os policiais encontraram R$ 5 mil em cédulas falsificadas recebidas via postal.

Durante a fiscalização conjunta e, após inspecionada pela máquina de raios X, uma encomenda levantou suspeita e foi separada, ficando a espera que fosse retirada.

Na manhã de hoje, um homem apareceu para recebê-la e quando saía da agência foi abordado, tendo dito aos policiais que apenas estava retirando, mas o verdadeiro destinatário era o seu enteado que se encontrava em casa.

Conduzido ao endereço, instantes depois o fato foi confirmado, tendo o outro homem assegurado que o envelope endereçado no seu nome continha apenas “um cartão de crédito”, porém ao ser aberto na presença dos policiais, o dinheiro falso foi encontrado distribuído em 50 notas de R$ 100.

O envolvido então recebeu voz de prisão e foi encaminhado para autuação na sede da Polícia Federal em Natal, onde se negou a responder ao interrogatório e invocou o direito constitucional de se manter calado e só falar em juízo.

Indiciado no crime de moeda falsa, o homem, que possui antecedentes criminais por receptação e estelionato, tendo respondido aos processos na comarca de Santa Cruz/RN, foi submetido a exame de corpo de delito no ITEP e se encontra custodiado na Polícia Federal, à disposição da Justiça.