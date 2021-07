Adolescente morre no HRTM após participar de arrastão e trocar tiros com a PM

Um adolescente de 16 anos morreu no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), na madrugada desta terça-feira (6), após ter sido baleado em uma troca de tiros com a Polícia Militar.

Abraão Fernandes do Nascimento e outras quatro pessoas teriam participado de um arrastão no sítio Olho D’água do Velho, na zona rural de Mossoró, na noite de ontem (5).

Na ação, foram roubados um carro e vários pertences das vítimas. De acordo com a PM, o grupo fugiu em direção à zona urbana da cidade e ao chegarem na região do Sumaré, se depararam com a viatura.

Eles reagiram à tentativa de abordagem atirando contra os policiais, que revidaram e balearam Abraão. Ele ainda chegou a ser socorrido pelos próprios policiais, mas não resistiu aos ferimentos.

Os demais suspeitos conseguiram fugir do local. O veículos e demais objetos roubados foram recuperados e entregues na delegacia de plantão.