Procurado troca tiros com a polícia usando a esposa como escudo; os dois morreram

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (6), em Felipe Guerra, durante a realização de uma ação conjunta do MPRN, Polícia Civil de Apodi e Polícia Militar, para combater crimes de pistolagem na região oeste do estado. Um dos alvos da operação, Francisco Josivan da Costa, reagiu à abordagem atirando contra os policiais. Usou a própria esposa Leidiane Maria de Morais, de 21 anos, como escudo. Ambos foram baleados e ainda chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

Uma ação conjunta do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), da Polícia Civil de Apodi e da Polícia Militar foi deflagrada na manhã desta terça-feira (6), nas cidades de Felipe Guerra e Mossoró.

Batizada de Contenção IV, a operação teve como objetivo reforças o combate a pistolagem na região oeste do RN, que envolve crimes de homicídio, associação criminosa e porte ilegal de armas de fogo.

Na cidade de Felipe Guerra foram cumpridos três mandados de busca em residências ligadas aos irmãos Francisco Janismar de Souza e Francisco Josivan da Costa, de 41 anos. Também foi cumprido um mandado de prisão contra Janismar.

O Delegado Paulo Nilo, titular da Delegacia de Polícia Civil de Apodi, informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que quando os policiais chegaram à residência de Francisco Josivan, no início da manhã, este reagiu a abordagem.

O suspeito passou a atirar contra os policiais, que revidaram a agressão. No momento do confronto, Josivan utilizou a própria esposa, Leidiane Maria de Morais, de 21 anos, como escudo. Ambos foram baleados. Eles ainda chegaram a ser socorridos com vida para o hospital da cidade, mas não resistiram. A esposa do suspeito ainda não foi identificada oficialmente.

Ainda de acordo com o delegado, em Mossoró foi cumprido um mandado de busca e apreensão. No local foram encontradas armas e um homem, cujo nomes está sob sigilo para não atrapalhar as investigações, foi preso em flagrante.

OPERAÇÃO CONTENÇÃO IV

A operação Contenção IV é continuação de outras três operações com o mesmo nome deflagradas, respectivamente, em 6 de fevereiro, em 13 de fevereiro e 11 de dezembro do ano passado. O objetivo é combater a atuação de organizações criminosas na região Oeste potiguar.

A ação é fruto de uma investigação da Promotoria de Justiça de Mossoró, com atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Delegacia de Polícia Civil de Apodi, e foi iniciada após a ocorrência de diversos atos de violência na região. A operação teve a participação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).