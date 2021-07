Presidente do Haiti é assassinado em sua casa particular, em Porto Príncipe. O crime aconteceu durante a madrugada. A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro interino do país, Claude Joseph em um comunicado nesta quarta-feira (7). Ainda segundo o comunicado, um grupo de indivíduos não identificados atacou a residência particular do presidente haitiano durante a noite e o matou a tiros. A primeira-dama Martine Moïse ficou ferida e está recebendo cuidados médicos.

FOTO: REPRODUÇÃO