PM registra mais um homicídio em Mossoró; vítima foi morta a tiros no Bom Jardim

A vítima foi identificada como Francisco Edmundo Ferreira, de 46 anos. O crime aconteceu na Rua Rodrigues Alves, próximo ao chamado Alto do Louvor. Disparos de arma de fogo foram ouvidos na região, mas ninguém soube informar as circunstâncias do crime. A vítima foi atingida na cabeça e chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu dentro da ambulância.