Encapuzados executam comerciante e sequestram jovem no bairro Santo Antônio

Um comerciante identificado como Francisco Pereira da Silva, de 36 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (8), no bairro Santo Antônio, em Mossoró.

A vítima morava em Souza, na Paraíba, e estaria em Mossoró apenas pernoitando para seguir viagem rumo a Fortaleza, na manhã de hoje.

Uma testemunha, que estava viajando com Francisco, relatou à polícia militar que, durante a madrugada, homens encapuzados invadiram a residência atrás do dono do imóvel.

Francisco teria dito que não o conhecia. Em seguida, os suspeitos, todos armados, arrastaram a vítima para fora da residência e o executaram na calçada.

A casa para o pernoite havia sido emprestado por um amigo de Francisco, mas a testemunha não soube informar quem seria esse amigo.

Antes de fugir, os suspeitos encapuzados invadiram outra residência, na mesma rua, e raptaram Francisco Fabrício da Costa, de 21 anos.

Ninguém soube informar a motivação do crime, que será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.

O corpo de Francisco Pereira foi removido para a sede do Itep. A Polícia Militar segue fazendo diligências a procura de Francisco Fabrício.