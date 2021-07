“É um show de qualidade”, diz Jaime Calado sobre geração de emprego através da fruticultura

O setor da fruticultura já é um segmento consolidado na região Oeste do Rio Grande do Norte e nos últimos anos, tem se firmado também como grande gerador de emprego e renda.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, os produtores conseguiram abrir espaços importantes no mercado exterior e criaram uma verdadeira cultura de exportação que tem rendido bons resultados.

“Mossoró e região se firmaram nessa área da fruticultura. Nossa economia é pouco ligada à exportação, mas a fruticultura tem investido em pesquisa, no que há de mais moderno, temos as melhores tecnologias, é um show de qualidade, tiro meu chapéu para a competência dos nossos produtores de fruta nessa abertura de espaço a vender no exterior” diz Jaime Calado.

Segundo o secretário, o mercado da Europa, Estados Unidos e China, que são os principais países consumidores da fruta Potiguar, é um mercado bastante exigente, o que obrigou os produtores a se especializar para atender todas as exigências.

No segundo semestre de 2021, serão gerados em torno de 9 mil novos empregos no setor de fruticultura mesmo diante da crise ocasionada pelos constantes aumentos como por exemplo a gasolina e energia elétrica.

“É uma política errada que veio do governo Temer e o governo atual não teve coragem de mudar, e isso é péssimo para nossa economia, porque retira o poder de compra das famílias, o comércio vende menos e a indústria consequentemente produz menos” frisa o secretário.

Jaime Calado destaca ainda que a nova política de desenvolvimento econômico e a aproximação do Governo do Estado com outros países, já rendem frutos como por exemplo abertura do mercado chinês à produção de melão potiguar, que vai continuar sendo um fator expressivo de criação de novos postos de empregos para todo o estado.