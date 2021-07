Prefeitura já realizou mais de 15 mil exames laboratoriais em Grossos

A Prefeitura de Grossos, através do Laboratório Municipal, já realizou, do dia 01 de Fevereiro a 05 de Julho de 2021, mais de 15 mil exames laboratoriais. Ao todo, 2.300 Grossenses, da zona urbana e rural, foram contemplados com a oferta dos serviços.

Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde, que mostram ainda a alta procura pelo atendimento. Foram 15.309 exames de Hemograma completo, colesterol, triglicerídeos, fator RH, glicose, sumário de urina, ácido úrico e outros beneficiando toda a população

O laboratório encontrava-se desativado desde a gestão passada, e precisava de readequação nas instalações para entrar em pleno funcionamento, motivo pelo qual a Prefeita Cinthia Sonale autorizou que fossem feitos todos os ajustes necessários para a reabertura e continuidade dos atendimentos.

O equipamento passou por reformas e melhorias na sua estrutura, pela atual administração, tanto na parte elétrica, como na parte hidráulica e está em funcionamento desde o dia 01 de fevereiro.

A Prefeita Cinthia Sonale também determinou a compra de insumos e aquisição de maquinário novo para o armazenamento e análises das amostras colhidas com uso de automação em exames como hemograma.

“Hoje o laboratório conta com o que há de mais moderno, com equipamentos que garantem a eficácia e rapidez no resultado das análises dos exames dos pacientes. Saúde é prioridade na minha gestão, e mais de 15 mil exames realizados nesses sete meses de administração, é a prova do meu compromisso com a saúde do povo Grossense. Diante desses números tão significativos, com tanta gente sendo beneficiada, mostra que estamos no caminho certo, e investindo onde é fundamental” disse a Prefeita.

O coordenador do Laboratório, o técnico em Análises Clínicas, Renato Bruno, cita a relevância do Município contar com esse atendimento. ”É de suma importância para a população, uma vez que os pacientes não contavam com esse serviço há anos, e precisavam procurar em outras cidades, ou até mesmo esperar mais de meses pra agendar um simples exame, hoje, eles são realizados no próprio munícipio” disse.

Ainda de acordo com Renato, os exames de alta complexidade, que não são realizados no laboratório do próprio munícipio, contam com laboratórios conveniados, para onde são direcionadas as amostras e realizados as análises, a fim de dar agilidade e precisão no diagnóstico do exame.

O Laboratório Municipal de Grossos, fica localizado no Hospital Municipal Flaviana Jacinta, e funciona de segunda a sexta-feira. Para ter acesso aos serviços, os usuários precisam apresentar requisição médica, documentos pessoais e cartão do sus.