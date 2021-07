Pandemia: Para Jean, Bolsonaro negligenciou e agora "escancara casos de corrupção"

O Senador Jean (PT-RN) participou nesta quarta-feira (08), da live do programa Extra Classe, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN (SINTRN) falando

falou sobre as denúncias de corrupção na compra de vacinas que estão sendo investigadas pela CPI da Covid-19 no Senado Federal.

O parlamentar conversou com dirigentes do Sindicato sobre a reconhecida falta de atitude e negligência de Bolsonaro no combate à pandemia, agora a CPI escancara supostos casos de corrupção cometidos nos bastidores do Planalto.

“O Governo Federal atrapalhou a compra de vacinas, desestimulou o isolamento social, negou a letalidade do coronavírus, tentou esconder os números da pandemia no Brasil. Precisamos revelar os responsáveis por chegarmos ao caos em que hoje nos encontramos e fazer com que eles paguem por isso”, disse o Líder da Minoria no Senado Federal.

Jean é o único parlamentar do Rio Grande do Norte na Comissão Mista de Orçamento (CMO), instalada hoje no Congresso Nacional. O senador será um dos membros titulares no colegiado, um dos espaços mais importantes do legislativo, responsável por deliberar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Ele defendeu a recomposição do orçamento das áreas de educação e de saúde.

“O orçamento deliberado no ano passado foi atípico e surreal, pois diminuiu os recursos destinados à saúde, logo no pior momento da pandemia. Já na área da educação, tem ocorrido uma redução progressiva, ano após ano, no orçamento destinado às universidades e institutos federais”, afirmou o parlamentar, que também falou da sua atuação para a derrubada do veto presidencial que impedia o repasse de R$ 3,5 bilhões do Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) para o acesso à Internet de alunos e professores da educação básica pública.

O Senador também comentou a atual situação da Petrobras. Segundo ele, a estatal está sofrendo um processo de desmonte com a venda de seus principais ativos estratégicos. “Toda sua infraestrutura está sendo precarizada e agora estamos sendo atingidos pela deterioração de seus ativos aqui no Estado. Recentemente, visitei a região Oeste e vi as instalações abandonadas, numa situação lamentável”, relatou Jean Paul.

O Programa Extra Classe contou com a participação da professora e diretora da regional Mossoró do Sinte RN, Eliene Bandeira, e dos professores Rômulo Arnaud e Jean Carlos da Silva. A live teve mediação do publicitário Ibero Hipolito