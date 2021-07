Servidores do RN poderão retornar à jornada de trabalho presencial. Decisão foi motivada em razão da melhora no quadro da pandemia no estado. Estão liberados para retornar aos postos nas secretarias e órgãos onde são lotados os servidores que não fazem parte do grupo de risco. Estes últimos podem retornar ao expediente presencial após completarem o ciclo de imunização. A decisão foi publicada no DOE desta sexta-feira (9), por meio da Portaria Conjunta nº 17 - SESAP/SEAD. Cada órgão da administração estadual direta e indireta será responsável por fazer a convocação dos seus respectivos servidores públicos.

Servidores públicos estaduais, bolsistas e estagiários do Governo do Rio Grande do Norte que não integram o grupo de risco da Covid-19 estão liberados para retornar à jornada de trabalho presencial nas suas secretarias e órgãos onde são lotados.

Já aqueles que integram o grupo de risco podem retornar ao expediente presencial após completarem o ciclo de imunização.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (9), por meio das Secretarias da Saúde Pública (Sesap) e da Administração (Sead), e leva em consideração o cenário epidemiológico atual do RN.

Para a secretária de Administração, Virgínia Ferreira, essa deliberação foi possível em virtude da melhora no quadro da pandemia no estado.

"O Rio Grande do Norte é um dos estados em que a pandemia está dando sinais de recuo. Isso é fruto do avanço da vacinação, além de todas as medidas adotadas pelo Governo no combate ao coronavírus", destaca a secretária.

De acordo com a Portaria Conjunta nº 17 - SESAP/SEAD, com relação àqueles que integram o grupo de risco, fica estabelecida a possibilidade de retorno ao trabalho presencial imediatamente após o 28º dia da 2ª dose da vacina, ou da dose única, no caso do imunizante da Janssen.

Além disso, cada órgão da administração estadual direta e indireta será responsável por fazer a convocação dos seus respectivos servidores públicos, objetivando o cumprimento da jornada de trabalho presencial.

O documento também diz que, em casos de impossibilidade de imunização dos servidores que integram o grupo de risco, por motivos de saúde (como alergia a componentes dos imunizantes ou patologias que afetam o sistema imunológico), esses deverão apresentar justificativa, com respectivo laudo médico, ao setor pessoal do órgão de lotação, para que possam permanecer em regime de teletrabalho.

Apesar da liberação para o retorno, vale ressaltar que os servidores deverão continuar adotando as medidas estabelecidas de prevenção ao contágio do coronavírus no expediente presencial.

Isso significa dizer que continuará sendo necessário o uso correto da máscara; a higienização das mãos deve acontecer constantemente, seja com água e sabão ou álcool gel; e os servidores também devem procurar manter o distanciamento social, evitando contatos próximos com os colegas.

"São muitas medidas que funcionam como garantia para conseguirmos exercer nossas atividades no trabalho de forma segura e responsável contra a Covid-19", finaliza a titular da Sead.

Acesse: Portaria Conjunta nº 17-SESAP/SEAD, de 08 de julho de 2021 AQUI.