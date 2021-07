Prefeito de Maxaranguape vê o turismo como caminho para o RN superar crise econômica

O entrevistado da semana do Jornal Mossoró hoje nas ondas do Rádio desta sexta-feira (09), é o Prefeito de Maxaranguape, Luis Eduardo Bento da Silva que tem uma história de vida de muita superação e sucesso.

Luis Eduardo acredita que o setor do turismo, que foi o mais prejudicado pela crise imposta pela pandemia, e um dos primeiros a paralisar as suas atividades, é o melhor caminho para fomentar a economia e o desenvolvimento do Rio Grade do Norte.

“Países como Portugal, Grécia e Espanha que foram bastante afetados com a crise, estão conseguindo se reerguer porque investiram fortemente turismo, nós temos aqui um grande potencial que precisa ser fomentado, o turismo do Rio Grande do Norte está na Uti precisamos mudar isso, precisamos acreditar no turismo” afirma.

Natural de Manaus, Luis é origem humilde, o pai era mecânico de lanternagem e a mãe fazia bolos para complementar a renda da família. Estudou em escola pública, indo para escola particular quando ganhou uma bolsa por ser atleta. Luis Eduardo é empresário no ramo do turismo, é casado e pai de dois filhos.

Aos 30 anos, Luís materializou o sonho de morar no Nordeste e escolheu a praia de Maracajaú, litoral norte do estado, onde comprou o primeiro terreno e reside há mais de 20 anos trabalhando com turismo.

