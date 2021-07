PRF vai leiloar 766 veículos retidos nos pátios do RN; leilão online acontece dia 23

A Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte realizará, no dia 23 de julho, o terceiro leilão de veículos retidos do ano de 2021.

Serão leiloados automóveis e veículos de duas rodas, que poderão entrar em circulação pelo comprador ou serem destinados a sucatas. Serão postos à venda 766 veículos, distribuídos em 523 lotes, podendo sofrer alterações quantitativas até o momento da realização do leilão.

O edital do leilão foi publicado e está disponível no site do leiloeiro, pelo link www.mnleilao.com.br. Nele contém os detalhes dos veículos, os locais para a visitação, os lances iniciais, além de direitos e responsabilidades dos arrematantes

A maioria dos lotes estão com fotos disponíveis na mesma página. Os lances já podem ser ofertados pela internet até o momento do leilão exclusivamente on-line, pelo mesmo site onde está disponibilizado o edital.

Os lotes arrematados com direito a documentação serão disponibilizados, sem multas ou débitos de anos anteriores, apenas com as taxas do Detran para transferência e os débitos de licenciamento referentes ao exercício corrente.

Sobre o valor do lance dado, o comprador é responsável pela comissão do leiloeiro (5%) e o ICMS.

As visitações estarão disponíveis nos dias 19 a 22 de julho de 2021, nos locais indicados no edital. É importante verificar em qual dos pátios está o lote de interesse do participante.

Locais da Visitação:

Lotes: 001 ao 076: Pátio da TRANSGUARD – Localizado no Município de Caicó/RN: Br 427, km 102, vizinho ao Posto do Moinho, às margens da rodovia.

Lotes: 077 ao 281: Pátio da TRANSGUARD – Localizado no Município de Mossoró/RN: AV. MOTA NETO S/N (EM FRENTE AO HOSPITAL SAO LUIZ) - Bairro: AEROPORTO.

Lotes: 282 ao 523: Pátio TRANSGUARD – Localizado no Município de Natal/RN: AV. Industrial Francisco da Motta, s/n - Bairro: Bom Pastor;