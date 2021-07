Governo do RN faz entrega de veículos e equipamentos para o sistema de segurança. Com o investimento de R$ 15 milhões, viabilizado por convênios com o Governo Federal, emendas parlamentares e contrapartida do Governo do Estado, as forças de segurança receberam 16 caminhonetes 4x4, quatro caminhões tanque auto bomba, armas, rádios e equipamentos mobiliários

O Governo do estado entregou nesta sexta-feira (09), aos órgãos do sistema estadual de segurança do RN, Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Itep, novos equipamentos e veículos para reforçar o trabalho de segurança pública.

Com o investimento de R$ 15 milhões, viabilizado por convênios com o Governo Federal, emendas parlamentares e contrapartida do Governo do Estado, as forças de segurança receberam 16 caminhonetes 4x4, quatro caminhões tanque auto bomba, armas, rádios e equipamentos mobiliários

No ato de entrega, que aconteceu no pátio da Escola de Governo em Natal, a governadora professora Fátima Bezerra disse que "a segurança pública continua sendo prioridade da nossa administração. Hoje estamos entregando mais viaturas e equipamentos. Trabalhamos muito para destravar convênios, articular emendas junto à bancada federal e garantir as contrapartidas do Estado" disse a Governadora.

Fátima Bezerra reforçou que a administração estadual atual também trabalha para recuperar e reestruturar as instalações físicas dos prédios ocupados pelos órgãos do sistema de segurança. Inclusive adquirindo mobiliário compatível com as necessidades do setor. "Investir e dar melhores condições para os órgãos de segurança não é favor. É direito à cidadania. Estas ações são resultado de gestão de uma equipe preparada, que dá conta, com celeridade e eficiência, para trazer estes benefícios ao povo do RN", afirmou.

Ela citou ainda outras medidas de valorização do sistema de segurança como a promoção de mais de 5 mil policiais na atual gestão, a contratação de mil policiais militares, agentes da polícia penitenciária e realização de concurso público para delegados, agentes e escrivães da Polícia Civil, para o Itep e para oficiais da PM. "Trabalhamos para reduzir cada vez mais os índices de insegurança e trazer paz aos norte-rio-grandenses", enfatizou.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), Francisco Araújo, citou outros investimentos em infraestrutura como a rede de transmissores no interior para permitir comunicação ágil. "Hoje temos rádios exclusivos da polícia com rede de torres de transmissão no interior, o que agiliza e fortalece nosso trabalho" frisa.

Já o Comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Luiz Monteiro, explicou que hoje foram entregues 4 caminhões tanque auto bomba e mais um foi adquirido e está em fase de finalização de montagem. Este investimento é feito com recursos próprios e somam R$ 3 milhões.

EQUIPAMENTOS ENTREGUES PARA A PM, PC, CBM e ITEP

● Investimento de R$ 15.475.905,74 - Recursos próprios: R$ 2.534.000,00. Recursos convênio SENASP: R$ 12.941.905,74.

● POLÍCIA MILITAR:

o 16 caminhonetes 4x4

o 5.400 algemas

o 60 pistolas calibre .40 (ponto quarenta)

o 160 rádios portáteis + 1680 baterias

o Munições não letais

o Máquina de recarga de munição

o Instrumentos de proteção para cavalos

● POLÍCIA CIVIL:

o 1.371 algemas

● CORPO DE BOMBEIROS:

o 4 caminhões ABTS (Auto Bomba Tanque Salvamento)

o 1 viatura (carro) para programa Bombeiro Mirim

o 171 luvas para combate a incêndio

o 170 botas de combate a incêndio

o 155 capacetes de combate a incêndio

● ITEP:

o 1 Vídeocomparador

o Equipamentos de perícia

o 2 Flatscan (Scanner raio-x)

● PARA TODOS OS ÓRGÃOS (mobiliário):

o 569 Mesas

o 1545 Cadeiras escritório

o 494 Armários de aço