Serra do Mel: Bibiano recebe emenda de R$ 2,7 milhões do deputado João Maia

O prefeito de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo (PL), recebeu neste sábado, 10, o deputado federal João Maia que fez a entrega emenda parlamentar do seu mandado da ordem de R$ 2,7 milhões.

De acordo com o prefeito, desse valor R$ 1 milhão será destinado a construção de pavimentação de diversas ruas da cidade.

Já R$ 700 mil será destinado para aquisição de equipamentos e insumos para saúde. “A administração fará um projeto para a aplicação de um R$ 1 milhão dessa verba destinada pelo deputado João Maia, a quem nós agradecemos essa parceria que tem sido fundamental e importante para o desenvolvimento da nossa cidade”, enalteceu Bibiano.

Por sua vez, o deputado João Maia ressaltou que seu mando sempre estará à disposição do povo de Serra do Mel. “Bibiano é um grande prefeito, gestor de visão e dedicado ao desenvolvimento de Serra do Mel e nos sentimos feliz por poder ser parceiro dessa gestão que valoriza o seu povo”, disse João Maia.

Além do prefeito Bibiano, participaram da recepção ao deputado, a primeira-dama e secretária de Educação Milane Azevedo, o vice-prefeito Moabe Soares e sua esposa, o presidente da Câmara, Thiago Freitas, os vereadores Netinha, Ozaíde Cordeiro, Eney Moura, Jeú Costa, Aécio Araújo, Benigno Moura, e o presidente do PL em Serra do Mel, Dr. Aldo.

Também presentes os secretários municipais Eva Maia (Administração), Ana Célia Freitas (Saúde), Iranilson Lopes (Infraestrutura), Milton Agostinho (Transportes), Hudson Kênio (Articulação com as vilas), Lívia Azevedo (Assistência Social), além de outras lideranças do