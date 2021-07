Covid-19: Grossos vacina 39 anos+ sem comorbidades e demais grupos prioritários

A Prefeitura Municipal de Grossos segue vacinando contra a covid19. E graças a uma nova remessa de imunizantes, o município avança na vacinação contra o coronavírus com a ampliação da faixa de idade em pessoas de 39 anos acima sem comorbidades, além dos demais grupos prioritários: Trabalhadores da Indústria 35 anos acima, lactantes com criança até 1 ano, gestantes 18 anos acima e caminhoneiros de 18 anos acima.

A prefeita Cinthia Sonale explica que a partir de agora, a vacinação vai acontecer em sistemas de fichas, de acordo com a quantidade de doses recebidas pelo município.

“Estamos avançando a cada dia no combate à covid19, e hoje começamos a imunizar as pessoas com 39 anos mais sem comorbidades. Peço que todos compareçam para serem vacinados, como também peço a compreensão da população, pois, a partir de agora, a vacinação vai acontecer em sistema de fichas devido a disponibilidade de doses, e por ordem de chegada. O município recebe vacinas semanalmente, e assim que chegam, as doses são aplicadas, e com essa regularidade de envios de vacina, todos dos grupos prioritários serão contemplados” disse a Prefeita Cinthia Sonale.

A secretaria de Saúde orienta aos usuários que realizem previamente o cadastro junto a plataforma RN+ vacina, para agilizar a aplicação do imunizante, caso não seja possível, uma equipe estará no local de vacinação realizando o cadastro, mediante a apresentação RG e CPF.

Para este público alvo, a aplicação dos imunizantes acontece nesta segunda-feira (12,) na Escola Sagrado Coração de Jesus, das 13h ás 16h.

A Prefeitura Municipal de Grossos pede a compreensão de todos para que respeitem o distanciamento social, como também o uso da máscara no local de vacinação.