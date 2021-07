Fátima e superintendente regional da Caixa discutem parcerias e abertura de novas linhas de crédito

A governadora Fátima Bezerra, acompanhada do vice-governador Antenor Roberto, recebeu a visita do novo superintendente regional da Caixa Econômica Federal (CEF), Cleiton Beje, nesta terça-feira (13).

Na ocasião, foram discutidos projetos e parcerias em andamento no Rio Grande do Norte, além da possibilidade de abertura de novas linhas de crédito.

Fátima Bezerra destacou que um dos grandes compromissos da gestão é investir no desenvolvimento do estado e citou como exemplo a retomada do Projeto Pró-Transporte, que irá melhorar a trafegabilidade na zona Norte de Natal e contribuirá para atrair mais investimentos à cidade.

Considerado um dos projetos mais importantes para a mobilidade urbana da Região Metropolitana de Natal, a retomada das obras da 2ª etapa do Programa do Pró-Transporte foi possível após ajustes nos projetos e licenciamentos.

Os serviços que estão sendo realizados no trecho entre o viaduto da avenida das Fronteiras e as avenidas Rio Doce e Tocantínea, chegando à avenida Moema Tinoco, devem ser concluídos até o final do ano.

Com investimento de quase R$ 22 milhões – valor financiado por meio de repasse da Caixa Econômica Federal, com recursos oriundos do FGTS – o complexo viário beneficiará mais de 400 mil pessoas entre Natal e municípios vizinhos.

“Este projeto nasceu quando eu ainda era deputada federal. Esteve parado há 15 anos”, afirmou a governadora.

Atualmente, o Governo do Rio Grande do Norte tem 14 empreendimentos, que somam cerca de R$ 1 bilhão, financiados com a Caixa e executados pela Caern.

Sobre a possibilidade de abertura de novas linhas de crédito, o superintendente Cleiton Beje disse que priorizará o assunto com vistas a diminuir a burocratização dos trâmites.

“Renovo nossos votos de trabalho e reforço a parceria que sempre tivemos com a Caixa Econômica, a fim de proporcionar cada vez mais benefícios para a população do Rio Grande do Norte”, desejou a governadora nas boas-vindas ao novo superintendente.

Participaram da reunião os secretários de Estado Carlos Eduardo Xavier (Set); Gustavo Coelho (Sin); o secretário de Estado adjunto do Planejamento e das Finanças, Pedro Lima; o coordenador de convênios da Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, Romero Souza, e a subsecretária do Gabinete Civil, Laíssa Costa. Pela Caixa Econômica, registraram presença Lamarck Rodrigues e Silvio Conceição, superintendente e gerente executivo de Governo da CEF, respectivamente.