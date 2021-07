Ensino superior: já estão abertas as inscrições para bolsas do Prouni

Começa hoje (13) o prazo para inscrições no Programa Universidade para Todos (Prouni). Estudantes interessados em ingressar nas instituições de ensino superior através do programa têm até o dia 16 de julho para realizar as inscrições através do site do Prouni.

No ato da inscrição, os candidatos podem selecionar o tipo de bolsa (integral e parcial), modalidade (ampla concorrência ou cotas), curso, turno, instituição de ensino e localidade que desejam concorrer.

Para concorrer a uma das bolsas pelo programa, é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais recente e atingido média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas, maior que zero na redação e não tenha diploma de ensino superior.

Para concorrer às bolsas integrais a renda familiar bruta mensal, por pessoa, é de até 1,5 salário-mínimo e de até três salários-mínimos por pessoa para bolsas parciais (50%). Além disso, é necessário ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede privada, desde que na condição de bolsista integral da instituição.

Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica que integram o quadro de pessoal permanente de instituição pública, também podem participar.

Ao todo serão ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 bolsas integrais e 64.847 parciais, para 10.821 cursos em 952 faculdades e universidades. E os candidatos podem consultar as vagas antes mesmo das inscrições por tipo de bolsa, modalidade, curso, turno, instituição e localidade do campus.

Os quatro estados com maior oferta de bolsas em geral são, segundo o MEC, nessa ordem: São Paulo (31.025), Minas Gerais (12.564), Goiás (11.638) e Paraná (10.504).

Os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das duas chamadas podem manifestar interesse na lista de espera do ProUni nos dias 17 e 18 de agosto. A convocação da lista será feita em 20 de agosto.

Cronograma Prouni 2021.2

Inscrições: 13 a 16 de julho

Resultado da primeira chamada: 20 de julho

Comprovação das informações: 20 a 28 de julho



Resultado da segunda chamada: 03 de agosto

Comprovação das informações: 03 a 11 de agosto

Inscrições na lista de espera: 17 e 18 de agosto

Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino: 20 de agosto

Comprovação das informações: 23 a 27 de agosto