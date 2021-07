Escola Elieseu Viana tem ala isolada e Isolda busca melhorias no Governo

A deputada Isolda Dantas (PT-RN) acompanhou nesta quarta-feira (14), as inspeções da estrutura da Escola Eliseu Viana e a conclusão da quadra da Escola Hermógenes Nogueira, em Mossoró. A visita foi comandada pelo Coordenador da engenharia do setor de Obras do governo do estado, Ornelis Figueira.

A estrutura da escola Eliseu Viana esta precária, com uma ala específica completamente isolada em fase avançada de deterioração, que precisa passar por uma reforma completa para acolher os alunos quando retornarem as aulas presenciais.

Na visita da governadora Fátima Bezerra a Mossoró, na comunidade da Maísa, Isolda Dantas acompanhada do diretor da Escola Eliseu Viana, Neto Damasceno e Diretor da 12˚ Dired, Jadson Arnaud, conversaram sobre a estrutura do Eliseu com a governadora Fátima e o senador Jean Paul. A deputada Isolda solicitou a reforma da escola e a governadora garantiu que muito em breve, vai abrir o processo de licitação para iniciar a reforma, recuperação e ampliação do Eliseu.





“Desde o ano passado o nosso mandato tem dialogado com as direções destas escolas e estamos na batalha para que as reformas necessárias aconteçam. As visitas técnicas de hoje foram passos importantes” disse Isolda.

Outro equipamento visitado por Isolda, foi a Quadra Esportiva da Escola Estadual Professor Hermógenes Nogueira, no bairro Abolição IV, em Mossoró, que precisa avançar na conclusão, as obras da quadra de esporte estão inacabadas por entraves burocráticos.

“Com o mesmo compromisso que cobramos a inspeção como primeiro passo, continuaremos acompanhando todo esse processo. E temos certeza que as reformas beneficiarão a comunidade escolar, como também a população Mossoroense que poderá desfrutar da sonhada quadra do Hermógenes. Será uma grande conquista para o povo de Mossoró” frisa a deputada.