Homem tem casa invadida e é executado no Cidade Oeste, em Mossoró

A Polícia Militar registrou mais um crime de homicídio na cidade de Mossoró. O caso aconteceu durante a madrugada, no bairro Cidade Oeste.

A vítima foi identificada como Luiz Cláudio Nascimento Souza. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima dormia em um quarto com a esposa e o filho no momento do crime.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos teriam ordenado que a mulher e a criança saíssem do quarto e depois executaram a Luiz com vários disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil, que vai investigar o caso, ainda não sabe a motivação do crime. No entanto, na residência foram encontrados alguns papelotes com drogas, levando a crer que esteja relacionado com o tráfico de drogas.

O corpo de Luiz foi removido para a sede do Itep, onde passará por exames e, em seguida, liberado para a família realizar o sepultamento.