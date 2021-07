MPRN alerta população sobre golpe do ‘novo número do whatsapp’

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) emitiu nesta quinta-feira (15), um alerta a toda população sobre um golpe que vem sendo aplicado através do WhatsApp.

De acordo com o MP, no golpe, os criminosos falsificam os perfis dos usuários do aplicativo e conseguem ter acesso aos dados pessoais da vítima pela compra ilegal de banco de dados ou pelo acesso à foto de perfil do mensageiro e, então, fingem ser a pessoa com um novo número para extorquir dinheiro de seus contatos.

Na maioria das vezes, o golpe começa com o envio da mensagem “troquei meu celular”, seguida de algumas informações para convencer o contato de que aquela situação é real e, logo após, pedir socorro financeiro.

O MPRN orienta que a população em geral fique atenta a esse tipo de mensagens e sempre desconfie, tentando inicialmente um contato telefônico ou presencial com o verdadeiro dono da linha.

Em caso de dúvidas, o MPRN disponibiliza o Disque-denúncia 127, que funciona das 7h às 19h, em dias de semana.

Sempre que for vítima da tentativa de golpe, o cidadão deve informar o plantão 190.