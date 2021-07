Tibau encontra alternativas para manter viva a tradição junina dos idosos

De acordo com a secretária Viviane Rebouças, a ação, que ela classificou como “Delivery Junino”, surgiu após a procura pelos próprios idosos, tendo em vista que todos os anos eles participam de momentos festivos em comemoração ao período junino.

Nesta quarta-feira, 14 de julho de 2021, a Prefeitura de Tibau-RN, via Secretaria Municipal de Assistência Social realizou a entrega de kits juninos a mais de 100 idosos que são assistidos pelo programa Alegria de Viver, do Centro Cinthia Lívia.

De acordo com a secretária Viviane Rebouças, a ação, que ela classificou como “Delivery Junino”, surgiu após a procura pelos próprios idosos, tendo em vista que todos os anos eles participam de momentos festivos em comemoração ao período junino.

Pensando nisso, nasceu a ideia de levar até a residência de cada um dos idosos assistidos pelo programa Alegria de Viver, algo que eles pudessem reviver o período.

“Enfeitamos um carro, colocamos um som, nos vestimos com roupa a caráter de festa junina e fomos à casa de cada um realizar a entrega”, comentou a secretária.

Em cada residência, os idosos também já estavam vestidos a caráter para receber o kit junino, com canjica, pipoca, paçoca, doce de leite, copo personalizado e amendoim. “Foi um momento lindo que ajuda a manter viva nossa história, além de dar aquela força diante um momento que ainda requer muito cuidado devido a Covid”, ressaltou Viviane Rebouças.

Para a prefeita Lidiane Marques (PSDB), “reviver essa tradição do período junino em meio às restrições e seguindo todos os cuidados e protocolos em decorrência da pandemia do novo coronavírus, foi importante para nossos idosos. E a gente se sente feliz em vê a felicidade estampada no rosto de cada um deles”, disse a prefeita.