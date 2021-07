Prefeita e vereadores vistoriam obras no Nova Tibau e no Estádio Municipal

A Prefeitura de Tibau, via Secretaria de Obras e Serviços Públicos, realiza nesta sexta-feira, 16 de julho de 2021, mutirão no Loteamento Nova Tibau (quem chega de Icapuí), que consiste na limpeza da infraestrutura (recuperação e pintura de meio-fio).

De acordo com o secretário Aureliano Marques, de Obras e Serviços Públicos, também foi dia de avançar na questão da instalação dos braços de luz nos postes no mesmo loteamento.

Todo o trabalho foi acompanhado pela prefeita Lidiane Marques (PSDB), vereadores e secretários municipais. “A administração municipal tem buscado acompanhar e fiscalizar os trabalhos que estão sendo realizados por toda cidade, assim como também a gestão tem se empenhado para solucionar problemas que naturalmente vão surgindo”, disse a prefeita.

A gestora também destacou o importante papel do Legislativo em acompanhar e a importância de Executivo e Legislativo trabalharem em parceria “para sanar as necessidades do município e buscar o melhor para a população”, afirmou Lidiane.

As ações de melhorias seguirão se estendendo por todo município, atendendo ao cronograma estabelecido pela secretaria.

O ROGERÃO

A comitiva também esteve visitando o estádio de futebol “O Rogerão”, onde estava sendo perfurado um poço profundo para suprir as necessidades do estádio, bem como ouvindo sugestões dos vereadores para implantar como melhorias para os desportistas e torcedores.