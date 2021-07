Morador de rua é morto com mais de 10 tiros de pistola no Ouro Negro

Vítima é conhecida por Gabriel Freire da Silva, aparentemente jovem; foi baleado e morreu no meio da rua. Os moradores do bairro falaram que quando começou os tiros, eles se trancaram dentro de casa e só saíram quando a PM chegou

Um possível morador de rua de nome Gabriel Freire da Silva foi morto com mais de dez tiros de pistola calibre 380 na região do Ouro Negro, que fica no bairro Aeroporto, em Mossoró-RN.

Os policiais civis de plantão estiveram no local, junto com policiais militares e a equipe do ITEP para remover o corpo e começar as investigações de mais um caso de homicídio.

No local, os moradores evitaram falar sobre o ocorrido. Ficaram com as portas fechadas até a chegada da PM para isolar a área, delimitando o perímetro de perícia.

A vítima não mora na região do Ouro Negro. Ele estava sem documentos. Sabiam apenas que o nome dele era Gabriel Freire da Silva e que a idade é entre 18 e 25 anos.

O outro caso de homicídio nesta sexta-feira, 16, ocorreu na comunidade de Pedra Branca.

Veja mais

Condenado por assalto, vigilante é morto a tiros em Pau Branco