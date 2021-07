Alcaçuz volta a registrar fuga. 12 detentos pularam o muro durante a madrugada

A maior penitenciária do Rio Grande do Norte voltou a registrar fuga de presos após ter sido restaurada em 2017. E a restauração já havia ocorrido em função do massacre entre presos ocorrido em 2016

12 presos de uma cela que haviam 22 usaram uma barra de ferro da cama para abrir o tubo de ventilação, por onde passaram até o pátio, durante a madrugada deste sábado. Usaram uma "teresa" (corda feita de lençóis) para pular o muro da penitenciária.

A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou a fuga:

"A Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) registrou neste sábado (17) a fuga de 12 internos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta.

A Polícia Penal e as forças de Segurança Pública estão mobilizadas na operação de captura. A última fuga em Alcaçuz ocorreu em 2018, quando um detento fugiu, e foi recapturado. Antes, em 2017, ocorreu uma grande fuga, quando 56 apenados escaparam.

Quanto ao episódio desta madrugada, os fugitivos estavam custodiados na cela 9, ala A, do Pavilhão IV. O Pavilhão abrigava 738 presos.

A direção do estabelecimento prisional registrou Boletim de Ocorrência. Peritos do Instituto Técnico Científico de Polícia (ITEP) foram acionados para realizar perícia no local. A SEAP instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da fuga.

Participam da operação de buscas os policias de plantão, além do efetivo extra acionado pela SEAP, incluindo o Grupo de Operações Especiais (GOE), Grupo Penitenciário de Operações com Cães (GPOC), Grupo de Escolta Penal (GEP) e Departamento de Operações Táticas (DOT).

A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal prestam apoio a ação.

A Penitenciária de Alcaçuz abriga 1.649 presos condenados pela Justiça.

Relação dos fugitivos:

1 - Alziro Tony da Silva

2 - Antônio Marcos Sena da Silva

3 - Cleyton Marques de Mendonça

4 - Francisco Alef Guedes de Lima

5 - Francisco Damião Virgínio de Oliveira

6 - Francisco Eliomar Faustino Júnior

7 - Francisco Rat Pereira da Costa

8 - Genilson Silva de Andrade

9 - Henrique de Oliveira Souza

10 - Ivanaldo Sales da Silva

11 - Max Soares da Silva

12 - Osvanildo Maria da Silva





Informações para informar a localização dos fugitivos no 190.