Ciclista morre atropelado por moto em frente ao Campus da UERN

Um ciclista morreu atropelado no início da tarde desta segunda-feira, 19, na Av. Antônio Campos, em frente ao Campos Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Expedito de Souza Oliveira, de 65 anos. Relatos iniciais dão conta que ele estava no acostamento da pista de rolamento, sentido UERN/Centro, quando atravessou para fazer o retorno. Neste momento, foi colhido por uma motocicleta, cujo condutor não conseguiu frear a tempo.

Com o impacto da batida, o idoso foi arremessado há vários metros de distância e bateu com a cabeça no meio fio central da via. Ele morreu ainda no local.

O SAMU foi acionado para constatar o óbito e, também, para socorrer o piloto da motocicleta envolvida no acidente, que ficou ferido devido a queda que também sofreu.

Policiais Militares do DPRE foram acionados para isolar o local até a chegada do Instituto Técnico-científico de Perícia. O corpo do idoso será removido para exames.

Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente, que será investigado pela Polícia Civil. Câmeras de segurança de empresas próximas ao local devem ser solicitadas .