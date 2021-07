Inscritos têm até hoje (19) para pagar a taxa de inscrição do Enem 2021

Esta segunda-feira (19) é o último dia para pagar a taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021.

O boleto, no valor de R$ 85, deve ser gerado na Página do Participante e pago pelos não isentos em qualquer banco, casa lotérica, aplicativos bancários ou agência dos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos por esses correspondentes bancários e respeitando os horários de compensação. Já os isentos têm a aplicação garantida, sem a necessidade do pagamento.

O prazo para pagar o boleto não será prorrogado, caso esta segunda-feira (19) seja feriado estadual, distrital ou municipal no local escolhido pelo participante para fazer o pagamento.

A inscrição cujo boleto for pago após a data estabelecida não será confirmada, independentemente do motivo que tenha acarretado o pagamento fora do prazo.

No caso dos participantes que agendaram a cobrança, é importante verificar se a data do agendamento está de acordo com o previsto nos editais do exame.

Ao todo, 4.004.764 pessoas estão inscritas no Enem 2021, considerando as duas versões do exame (impressa e digital). Cabe pontuar que a confirmação do total de participantes ocorrerá, em definitivo, somente após o processamento do pagamento das taxas de inscrição.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registrou 3.903.664 inscritos para a versão impressa. Já a versão digital teve as 101.100 vagas ofertadas preenchidas. As duas modalidades de prova serão aplicadas nas mesmas datas: 21 e 28 de novembro.