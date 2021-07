PRF apreende mais de R$ 10 milhões em pasta base de cocaína no RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta segunda-feira (19), 81kg de pasta base de cocaína e prendeu um homem de 31 anos.

A apreensão aconteceu no km 255 da BR 304, em Santa Maria/RN. Durante abordagem a uma caminhonete Ranger, de cor branca, os policiais desconfiaram do nervosismo do condutor, que também apresentou inconsistências nas informações prestadas, fato este que levou a vistoria minuciosa no veículo.

Próximo ao pára-lama traseiro esquerdo foi encontrado um compartimento fechado com uma tampa metálica, item não condizente com as características originais do veículo. Ao desaparafusarem o compartimento, os PRFs encontraram 83 tabletes de pasta base de cocaína.

O condutor do veículo afirmou que receberia a quantia de 15 mil reais para levar a droga de Cáceres/MT para Natal/RN.

A carga foi avaliada em mais de 10 milhões de reais, uma vez que cada quilo de pasta base pode produzir uma média de 3kg de cocaína.

A ocorrência foi encaminhada para a sede da Polícia Federal em Natal/RN.