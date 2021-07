Projeto do IFRN ajuda alunos a se prepararem para provas do Enem

Alunos de escolas públicas e privadas do Rio Grande do Norte estão recebendo uma ajuda valiosa na preparação para a prova do Enem. Se a pandemia aumentou as distâncias, a tecnologia construiu pontes e aproximou os alunos do sonho de fazer um curso superior.

O projeto IFRN Natureza é um projeto criado pelos professores do instituto com método exclusivo e gratuito de ensino preparatório para a prova do ENEM.

O curso preparatório é totalmente online, e tem como foco, o bom desempenho do aluno na área de ciências da natureza e na sua aprovação para o ingresso nas universidades federais.

As aulas iniciaram no mês de junho e acontecem de segunda a sexta-feira sempre ás 19 horas no canal do You Tube do projeto, com as disciplinas de Redação e Linguagens, matemática, biologia, física e química.

O professor de física, Evanildo Beckenbauer, um dos idealizadores do projeto, diz que o projeto ajuda a democratizar a educação pois leva aulas a todos os alunos da rede pública e privada.

“Na minha opinião, esse projeto ajuda a democratizar a educação, levando aos alunos de todas as classes sociais a oportunidade de ter ajuda profissional de qualidade e dessa forma ter uma preparação adequada para enfrentar um dos grandes desafios da vida que é a conquista de um vaga numa universidade pública de qualidade” afirma.

Evanildo comenta que a cada nova aula, recebe mensagens dos alunos, falando do quão é importante esse projeto para eles.

“Muitos alunos relatam que estavam pensando em desistir de tentar o Enem, por não ter ajuda nenhuma, mas depois do projeto, renovaram esperanças e passaram a acreditar na real possibilidade da aprovação. Em resumo, o maior resultado percebido no momento foi fazer com que o aluno acredite que ele pode e quem tem professores querendo ajudá-lo. Lembrando que o projeto só começou em junho. Estamos apenas na sétima semana de aula” destaca o professor.

Além de Evanildo, o IFRN Natureza, conta com os professores Sérgio Lima de Redação e Linguagens, Danielle Nunes de Matemática, Carlos Henrique de Biologia e César Abrantes de química, todos professores do IFRN.

O IFRN Natureza oferece aulas, dicas e resoluções de exercícios dos assuntos que caem no ENEM. Para participar, basta se inscrever no canal IFRN Natureza no You tube.

E para os alunos que perderam as últimas aulas do projeto, o professor diz que todas as aulas foram gravadas e estão disponíveis no canal do youtube, para assistir é só acessar e acompanhar.