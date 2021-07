Por 4x2, Seleção Olímpica vence a Alemanha na estreia dos jogos de Tóquio

Estreando nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Seleção Olímpica do Brasil enfrentou e venceu por 4x2 a seleção da Alemanha. O jogo aconteceu às 8h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (22), em Yokohama.

O jogador Richarlison foi a grande estrela do jogo, tendo marcado 3 dos 4 gols da vitória do Brasil. Em entrevista após a partida, ele falou sobre o sentimento de estrear na Olimpíada com uma das melhores exibições de sua carreira.

Esta foi a primeira vez que Richarlison marcou três gols na mesma partida desde que virou um atleta profissional.

"Uma sensação que não tem como explicar. É meu primeiro hat-trick, ainda mais com essa camisa. Estou muito feliz, é um sonho realizado. Pedi minha liberação lá no Everton para isso, para honrar a camisa. É o que eu venho fazendo dentro de campo. Espero continuar assim. É uma noite inesquecível", disse Richarlison.

PARTIDA

No primeiro tempo, Logo ao seis minutos, Richarlison chutou forte, o goleiro Müller espalmou e, na sequência, o pombo estufou a rede adversária.

O segundo dele foi aos 21. Desta vez, o camisa 10 aproveitou o cruzamento do lateral-esquerdo Guilherme Arana, marcando de cabeça. Oito minutos depois, aos 29, Richarlison ampliou em batida cruzada, indefensável para Müller.

O Brasil ainda teve chance de sair com uma vantagem ainda maior. Aos 45 minutos, após cabeçada do atacante Matheus Cunha, a bola bateu no braço de Henrichs, o que foi considerado pênalti para o árbitro Ivan Barton (El Salvador). O próprio atacante bateu, mas não foi feliz, já que o goleiro alemão defendeu.

Após o intervalo, a Alemanha ensaiou reação. Aos 11, o meio-campista Amiri chutou de fora da área e o goleiro Santos não defendeu.

O quique da bola antes de chegar em Santos, dificultou a defesa. Porém, a expulsão do volante Arnold, por causa de uma falta em Daniel Alves aos 17, deixou a missão alemã mais complicada.

Mas mesmo com um jogador a menos, aos 38, o atacante Ache, de cabeça, diminuiu o marcador. Os Brasileiros conseguiram eliminar a possibilidade de empate somente nos acréscimos. Aos 48, o atacante Paulinho invadiu a grande área e bateu forte no canto direito, fechando o placar.

Com a vitória sobre a Alemanha, o Brasil lidera o Grupo D no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A Seleção Masculina volta a campo na manhã do próximo domingo, contra a Costa do Marfim.