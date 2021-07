Fátima anuncia a chegada de mais 179.600 vacinas; RN já recebeu 2.464.910 doses. De acordo com informações da governadora, os imunizantes chegarão ao estado divididos em três remessas. A primeira chega ao meio dia desta terça-feira (27), sendo 16.800 doses da Astrazeneca, 57.700 da coronavac e 1.100 da Janssen. De acordo com os dados do RN Mais Vacina, verificado às 12h13 desta segunda-feira (26), o RN já recebeu um total de 2.464.910, destas 2.034.060 já foram aplicadas. A plataforma também mostra que 546.351 potiguares já foram vacinadas com as duas doses, o que representa 50% da população do RN.

A governadora Fátima Bezerra anunciou, por meio de suas redes sociais, que recebeu do Ministério da Saúde a confirmação de que, ainda esta semana, o Rio Grande do Norte vai receber mais 179.600 vacinas contra a Covid-19.

As vacinas chegarão divididas em 3 remessas. A primeira delas já chega os RN ao meio dia desta terça-feira (27), sendo 16.800 doses da Astrazeneca, 57.700 da coronavac e 1.100 da Janssen.

No mesmo dia, por volta das 16h50, está prevista a chegada de mais um lote com 69 mil doses da Astrazeneca. Já às 6h50 do dia 28, chegam mais 35.100 doses da Pfizer.

As doses serão essenciais para acelerar a imunização no estado. De acordo com os dados do RN Mais Vacina, verificado às 12h13 desta segunda-feira (26), o RN já recebeu um total de 2.464.910, destas 2.034.060 já foram aplicadas.

A plataforma também mostra que 546.351 potiguares já foram vacinados com as duas doses, o que representa 50% da população do estado, que é de 3.534.165.