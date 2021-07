Nota Potiguar divulga ganhadores de julho nesta terça, 27; mais de 280 mil usuários estão concorrendo

A Nota Potiguar vai divulgar nesta terça-feira (27) os nomes dos ganhadores dos 45 prêmios em dinheiro oferecidos pela campanha no mês de julho.

A divulgação terá transmissão ao vivo, dentro do programa ‘Brasil Urgente’, da Band RN, a partir das 16h, além de transmissão simultânea no canal da Nota Potiguar no Youtube.

Neste mês foram acumulados quase 3,5 milhões de pontos pelos participantes do programa que pediram a inclusão do CPF na nota no momento de compras.

A pontuação é convertida em bilhetes para o sorteio, que mensalmente premia 45 usuários e suas instituições filantrópicas favoritas.

São 42 prêmios de R$ 1 mil entre as 7 regiões fiscais do estado, com cada uma recebendo seis premiações; além dos prêmios globais de R$ 10 mil, R$ 20 mil e R$ 50 mil.

As organizações escolhidas pelos usuários recebem o equivalente à metade do valor atribuído aos participantes, além de participarem de um rateio na ordem de R$ 100 mil.

O coordenador da campanha, Adriano Almeida, esclarece que o programa na TV apenas divulga oficialmente o resultado do sorteio, que é feito com base nos números da loteria federal, e não instantaneamente na TV.

“Sempre utilizamos os números do concurso da loteria federal da quarta-feira anterior à divulgação na Band. Inserimos os números na fórmula e chegamos aos ganhadores. Aquele processo de expor a fórmula na televisão é apenas para mostrar de forma transparente aos telespectadores como chegamos aos vencedores. Mas a relação de ganhadores a gente já sabe desde o sorteio da loteria. Esses nomes passam por uma auditoria para verificarmos se não houve irregularidades e só após divulgamos na TV, redes sociais, site e Diário Oficial. Então, o programa na Band não realiza sorteio, apenas transmissão dos nomes dos sorteados", diz o coordenador sobre a lisura da campanha.

Ele destaca ainda que servidores da SET-RN e gestores da administração estadual estão impedidos de concorrerem aos prêmios, dando mais chances para os cidadãos e evitar qualquer privilégio por parte de servidores ligados à campanha.

Para participar dos sorteios mensais basta se cadastrar no aplicativo da Nota Potiguar e acumular pontos colocando o CPF na nota fiscal no momento da compra. Cada R$ 50 reais em compra equivale a um ponto e consequentemente um bilhete no sorteio.