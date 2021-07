Semana do Agricultor Familiar tem programação especial em Tibau

Iniciaram nesta segunda-feira, 26 de julho de 2921, as atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, do município de Tibau, em alusão a Semana da Agricultura Familiar.

Na programação, roda de conversa com sorteios de brindes e café da manhã para os agricultores e familiares da comunidade de Vila Nova.

A programação segue nesta terça-feira, 27, na comunidade de Lagoa de Salsa, que além do café da manhã, terá oficina de crédito rural, emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), oficina meliponicultura e sorteio de brindes.

Na quarta-feira, 28, a programação acontece na comunidade da Gangorra, tendo café da manhã, visita à produção modelo de orgânicos na comunidade, participação da Rede Xique Xique e sorteio de brindes.

A abertura contou com a participação da deputada estadual Isolda Dantas (PT), do Dr. Alexandre de Oliveira, secretário de Estado do Desenvolvimento e da Agricultura Familiar (SEDRAF) e de José Carlos, representante da Comissão Pastoral da Terra (CPT), secretários e vereadores.

A prefeita Lidiane Marques (PSDB), justificou sua ausência, uma vez que cumpre agenda em Natal.