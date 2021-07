Prefeita Cinthia e o Deputado Sousa pedem recuperação da RN 012 em Grossos

O serviço de recapeamento da RN 012, Rodovia litorânea Dehon Caenga, que liga Grossos ao município de Tibau, é uma reivindicação constante por parte da Prefeita Cinthia Sonale e dos moradores de Grossos.

A gestora solicitou junto ao Deputado Souza (PSB), que a rodovia seja completamente recapeada para melhorar o acesso da população que precisa passar pelo trecho todos os dias.

Na segunda-feira (26), o deputado Souza postou nas suas redes sociais, que se reuniu com o diretor do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-RN), Manoel Marques, e teve a confirmação de que, até outubro a licitação estará finalizada e as obras devem ser iniciadas ainda este ano.

“Provavelmente até outubro, nós já vamos ter a notícia da conclusão da licitação para a execução da obra de recuperação da RN-012 em Grossos” disse o deputado

Fruto da reivindicação da Prefeita Cinthia Sonale, o trecho da RN-012 entre a prainha e a comunidade de Barra, será totalmente recapeado.

“Recebo com muita alegria a notícia que em breve teremos o recapeamento na RN-012. Desde que assumimos a gestão, essa tem sido uma das nossas principais reivindicações, por conhecer de perto as dificuldades em que se encontra o trecho. Já cobramos da Governadora do estado, e o deputado Souza também tem sido nosso aliado na luta para ter essa rodovia totalmente recuperada” ressalta a gestora.

Cintia disse ainda que acompanha de perto o processo de licitação, e vai continuar cobrando das autoridades responsáveis a recuperação da estrada.

“Será nossa cobrança constante a recuperação da RN 012, queremos que o mais breve possível o problema seja resolvido” afirma.