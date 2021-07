Senador Jean visita o Seridó para conferir aplicação de recursos enviados à região

"Vamos dialogar com as prefeitas e prefeitos, com os companheiros do Partido dos Trabalhadores e com a população de cada cidade", afirma Jean.

O Senador Jean viaja à região do Seridó nesta quarta-feira (28), onde cumpre agenda até o sábado (31). Jean vai passar por onze cidades, conferindo a aplicação dos recursos, fruto de emendas destinadas por ele a esses municípios.

O senador vai passar por Caicó, Campo Redondo, Acari, Cruzeta, Jucurutu, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, São Fernando e São João do Sabugi.



“Vamos dialogar com as prefeitas e prefeitos, com os companheiros do Partido dos Trabalhadores e, claro, com a população de cada cidade. Afinal é assim que construímos o nosso mandato, em permanente diálogo para atender às necessidades do povo do Rio Grande do Norte”, declarou o Senador Jean.



Na cidade de Caicó, especificamente, Jean visitará na quinta (29) a sede da Universidade Estadual do RN (UERN) e o Hospital Regional do Seridó. As duas instituições receberam recursos do orçamento federal direcionados pelo senador.



Ainda no município caicoense, Jean irá à Escola Estadual Professora Calpúrnia Caldas de Amorim. A instituição foi uma das 13 selecionadas pelo mandato do senador para receber o programa Escolas Solares. O projeto consiste na instalação de pequenas usinas solares em escolas públicas de diferentes cidades potiguares. Essas usinas vão abastecer as escolas e ajudar os gestores a reduzirem a conta com energia no fim do mês.



Além disso, a ideia é que esses espaços sirvam como um laboratório para os estudantes, que vão poder aprender todo o processo de funcionamento dos equipamentos, propiciando, quem sabe, a formação de futuros técnicos para o setor.



“Queremos despertar o interesse nesses meninos e meninas pelas atividades relacionadas às energias renováveis, setor que só tende a crescer ainda mais no nosso estado”, explicou o Senador Jean.