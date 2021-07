Taxa de ocupação de leitos críticos Covid-19 no Oeste do RN está em 31%

A taxa de ocupação de leitos críticos para tratamento da covid-19 segue em queda no Rio Grande do Norte.

Na manhã desta quarta-feira (28), de acordo com dados da Plataforma Regula RN, a taxa de ocupação geral está em 40,5%.

A região Oeste do Estado é a que apresenta menor ocupação, com apenas 31,1%, seguida pela região metropolitana, com 43,6%. A região do Seridó é a única que ainda apresenta ocupação superior a 50% (51,9%).

Em Mossoró, segunda maior cidade do estado, referência na regulação de pacientes críticos da região oeste, apenas o Hospital da Liga está com 100% dos leitos ocupados.

Ainda de acordo com dados da plataforma, o Hospital Regional Tarcísio Maia está com 70% de ocupação, o Rafael Fernandes com 40% e o São Luiz, referência no tratamento à doença na região, está com apenas 18% de ocupação.

Devido a baixa ocupação neste último, que também já chegou a ter 100% dos seus leitos ocupados, e o alto custo para manutenção de leitos vazios, a Apamim, responsável pela unidade de saúde, iniciou, na semana passada, o processo de desmobilização do local.

O Regula RN também mostra que a fila de espera por leitos críticos está zerada. Há 203 leitos críticos disponíveis e outros 238 leitos clínicos. Destes 71 críticos e 63 clínicos estão localizados na região Oeste.