Intervalo de 21 dias da Pifer depende do envio de doses ao Rio Grande do Norte. Em nota, a Sesap esclarece que a deliberação da diminuição do intervalo entre as doses do imunizante da Pfizer para 21 dias, depende do cronograma de envio de doses por parte do Ministério da Saúde, nas próximas remessas. O recebimento antecipado do Ministério da Saúde deve ser atrelado a um quantitativo compatível com esse aumento de pessoas, visto que a diminuição do intervalo resultará no aumento da população para a segunda dose.

A Câmara Técnica de Vacinação do Rio Grande do Norte decidiu pela diminuição para 21 dias do intervalo entre as aplicações da primeira e segunda doses da vacina da Pfizer.

A decisão segue orientação do Ministério da Saúde e foi considerada devido a proteção da vacina para as novas variantes da covid-19.

A aplicação no intervalo menor será possível desde que o Ministério da Saúde envie as doses antecipadamente.Na pactuação, também ficou decidido que as gestantes que iniciaram o esquema vacinal com vacina da oxford devem completar o esquema vacinal com vacina da Pfizer imediatamente.



Segundo dados da Sesap, O RN tem 411 gestantes nesta situação, e o Estado enviará doses da reserva técnica aos municípios para que concluam o esquema vacinal deste público.

Em nota, a Sesap esclarece que a deliberação da diminuição do intervalo entre as doses do imunizante da Pfizer para 21 dias, depende do cronograma de envio de doses por parte do Ministério da Saúde, nas próximas remessas.

O recebimento antecipado do Ministério da Saúde deve ser atrelado a um quantitativo compatível com esse aumento de pessoas, visto que a diminuição do intervalo resultará no aumento da população para a segunda dose.

É importante ressaltar que a remessa da Pfizer que chega nesta quarta-feira (28), não está contemplada com o novo critério.

De acordo com o Ministério da Saúde, o contrato com a Pfizer prevê a entrega de 100 milhões de doses até dezembro. Até o início desta semana, o Brasil recebeu quase 18 milhões de doses.