Serra do Mel assina termo de adesão ao Selo Unicef 2021-2024

Na manhã desta quarta-feira, 28 de julho de 2021, o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), do município de Serra do Mel, esteve com a secretária de Assistência Social, Lívia Azevedo, que preside o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA) para assinar o termo de adesão do município ao Selo Unicef, edição 2021-2024.

De acordo com o prefeito Bibiano, ao aderir ao Selo Unicef o município assume o compromisso de priorizar crianças e adolescentes em suas políticas públicas e mobilizar, de forma intersetorial e integrada, esforços para promover seus direitos à saúde, educação, participação social e proteção contra a violência.

Entre as várias plataformas que serão trabalhadas, estão a Busca Ativa Escolar; Saúde Mental dos Adolescentes; Qualificação para o mercado de trabalho dos adolescentes; e proteção social.

O Selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que visa estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.